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Ученые назвали упражнения, продлевающие жизнь

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Ученые назвали упражнения, продлевающие жизнь

Москва, 14 апреля. Группа ученых из Бразилии пришла к выводу, что силовые упражнения способствуют долгожительству.

О результатах своих исследований бразильские ученые рассказали на конгрессе Европейского сообщества кардиологов, сообщает RT. По их мнению, физические упражнения, направленные на развитие мышечной силы, способствуют увеличению продолжительности жизни.

«Люди с большей мышечной силой, как правило, живут дольше», — заявил один из авторов исследования профессор Клаудио Гил Араужо.

Ученые назвали упражнения, продлевающие жизнь

Ученые отмечают, что нужно различать силу человека и его выносливость. Например, силу мы применяем, передвигая тяжелую мебель, а выносливость нужна для подъема по лестнице. В тренажерном зале большинство посетителей думают лишь о весе снарядов и числе повторений упражнения, тогда как сосредоточиться нужно на скорости, сообщили исследователи.

«Мы видим, что сила тесно связана со смертностью. Хорошая новость заключается в том, что нам нужно быть в спортивной форме выше среднего уровня, чтобы иметь больше шансов на выживание», — подчеркнул Араужо.

Ученые назвали упражнения, продлевающие жизнь

В исследовании приняли участие почти 3900 спортсменов в возрасте от 41 года до 85 лет в период с 2001 по 2016 год.

В настоящее время ученые ищут связи между мышечной силой и конкретными причинами смерти, включая сердечно-сосудистые заболевания и рак.

Автор: Виталий Рыжков
Источник: RT
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