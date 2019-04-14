Более 3,5 тысяч беженцев вернулись в Сирию из Турции

Дамаск, 14 апреля. Сирийские беженцы начали возвращаться на родину с территории Турции через пропускной пункт «Кессаб».

Как сообщает газета al-Watah со ссылкой на источник в сирийском Управлении миграции, с начала текущего года из Турции на родину вернулись уже около 3,5 тысяч беженцев.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что на территории возглавляемой им страны находятся около четырех миллионов беженцев, содержание которых обошлось уже в 35 млрд долларов.

«3610 сирийцев вернулись с начала года через КПП «Кассаб» на севере провинции Латакия. Ежедневно прибывают 20-30 человек», — сообщает издание.

Отмечается, что пропускной пункт открыт лишь частично: турецкие пограничники пропускают только тех, кто хочет вернуться в Сирию. Число желающих растет с каждым днем. Статус беженцев, ранее покинувших страну незаконным путем, регулируется максимально оперативно.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Около полутора лет назад сирийское правительство объявили, что при поддержке России удалось разгромить основные вооруженные группировки боевиков. Зачистка отдельных районов продолжается по сей день, но на первый план вышли послевоенное восстановление страны и возвращение беженцев.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в пятницу около 460 беженцев смогли покинуть лагерь «Эр-Рукбан» в Сирии по организованному гуманитарному коридору.