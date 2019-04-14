Украинский культурный центр сгорел дотла в Канаде

Оттава, 14 апреля. Здание украинского культурного центра уничтожено огнем в канадском городе Гамильтон.

О происшествии сообщили в пожарном отделении Гамильтона, который находится в окрестностях Торонто.

«Здание украинского культурного центра в городе Гамильтон было уничтожено огнем. К счастью, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пожар по адресу проспект Кенилворт, 241 начался после полуночи в пятницу. Очевидцы увидели, что пламя охватило второй этаж и крышу постройки, после чего сообщили об этом в противопожарную службу.

Пожарные не смогли отстоять здание, из-за сильного огня его стены обрушились в ходе тушения. О причинах пожара пока ничего не сообщается, по данному факту ведется расследование.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что на Украине произошел взрыв на предприятии по производству костного клея в Луганской области, в результате чего погиб один человек и обрушился фасад здания.