Появилось видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

Москва, 14 апреля. Кот арестованного Джулиана Ассанжа находится в безопасности и посмотрел видеозапись с задержанием хозяина.

Об этом сообщает Wikileaks, предлагая убедиться самостоятельно в том, что животному ничего не угрожает. В Сети опубликовано видео, на котором кот сидит перед телевизором, где показывают запись задержания его хозяина.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9