Появилось видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

Москва, 14 апреля. Кот арестованного Джулиана Ассанжа находится в безопасности и посмотрел видеозапись с задержанием хозяина.

Об этом сообщает Wikileaks, предлагая убедиться самостоятельно в том, что животному ничего не угрожает. В Сети опубликовано видео, на котором кот сидит перед телевизором, где показывают запись задержания его хозяина.

«Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж попросил адвокатов спасти животное от угроз еще в середине октября (2018 года — прим.ФАН). Они воссоединятся на свободе», — пишет Wikileaks в своем Twitter.

We can confirm that Assange's cat is safe. Assange asked his lawyers to rescue him from embassy threats in mid-October. They will be reunited in freedom. #FreeAssange #NoExtradition pic.twitter.com/zSo8RfXXc9 — WikiLeaks (@wikileaks) 13 апреля 2019 г.

Отметим, что Ассанж завел кота весной 2016 года. Животное получило известность среди интернет-пользователей благодаря собственной странице в одной из социальных сетей.

Осенью прошлого года сотрудники посольства Эквадора, где находился Ассанж, составили для него свод правил поведения, обязав самостоятельно кормить питомца и убирать за ним, угрожая в противном случае отдать кота в приют.

В ноябре 2018-го стало известно, что Ассанжу пришлось отказаться от животного, после чего кот был передан в семью основателя Wikileaks.

Напомним, Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, но на этой неделе было принято решение отказать ему в политическом убежище, после чего создатель Wikileaks был арестован британской полицией по обвинению в неявке в суд.

Ассанж стал известен благодаря тому, что обнародовал ряд документов, рассказывающих, в том числе, о военных операциях США в Ираке и Афганистане. Материалы раскрыли информацию об отдельных эпизодах, в ходе которых погибли мирные жители. Сообщается, что за шесть лет военных действий Соединенных Штатов в Ираке из 109 тысяч погибших жителей страны более половины составляют гражданские.

В 2010 году Ассанжа обвинили в совершении преступления сексуального характера на территории Швеции, после чего он был объявлен в международный розыск. Позднее дело было закрыто, но из-за ареста основателя Wikileaks расследование может быть возобновлено.

Как пишет «Газета.ру», кинорежиссер Оливер Стоун назвал Ассанжа человеком, сделавшим «великую работу», дав «правде выйти на свет».