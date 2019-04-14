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Появилось видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

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Появилось видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

Москва, 14 апреля. Кот арестованного Джулиана Ассанжа находится в безопасности и посмотрел видеозапись с задержанием хозяина.

Об этом сообщает Wikileaks, предлагая убедиться самостоятельно в том, что животному ничего не угрожает. В Сети опубликовано видео, на котором кот сидит перед телевизором, где показывают запись задержания его хозяина.

«Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа в безопасности. Ассанж попросил адвокатов спасти животное от угроз еще в середине октября (2018 года — прим.ФАН). Они воссоединятся на свободе», — пишет Wikileaks в своем Twitter.

Отметим, что Ассанж завел кота весной 2016 года. Животное получило известность среди интернет-пользователей благодаря собственной странице в одной из социальных сетей.

Осенью прошлого года сотрудники посольства Эквадора, где находился Ассанж, составили для него свод правил поведения, обязав самостоятельно кормить питомца и убирать за ним, угрожая в противном случае отдать кота в приют.

В ноябре 2018-го стало известно, что Ассанжу пришлось отказаться от животного, после чего кот был передан в семью основателя Wikileaks.

Появилось видео с котом Ассанжа, смотрящим на арест хозяина

Напомним, Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, но на этой неделе было принято решение отказать ему в политическом убежище, после чего создатель Wikileaks был арестован британской полицией по обвинению в неявке в суд.

Ассанж стал известен благодаря тому, что обнародовал ряд документов, рассказывающих, в том числе, о военных операциях США в Ираке и Афганистане. Материалы раскрыли информацию об отдельных эпизодах, в ходе которых погибли мирные жители. Сообщается, что за шесть лет военных действий Соединенных Штатов в Ираке из 109 тысяч погибших жителей страны более половины составляют гражданские.

В 2010 году Ассанжа обвинили в совершении преступления сексуального характера на территории Швеции, после чего он был объявлен в международный розыск. Позднее дело было закрыто, но из-за ареста основателя Wikileaks расследование может быть возобновлено.

Как пишет «Газета.ру», кинорежиссер Оливер Стоун назвал Ассанжа человеком, сделавшим «великую работу», дав «правде выйти на свет».

Автор: Виталий Рыжков
Источник: РИА Новости
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