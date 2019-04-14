Депутат Рады рассказал, почему Порошенко получил прозвище «Туфель»

Киев, 14 апреля. Депутат Верховной рады Михаил Добкин рассказал о прозвище действующего главы Украины Петра Порошенко в эфире телеканала «Наш».

Добкин признался, что за глаза Порошенко называли «Туфлем». Это прозвище связано с неопрятным внешним видом политика. По словам Добкина, он искренне удивлялся, как столь богатый человек может ходить в стоптанной обуви. Этим же вопросом задавались и многие коллеги парламентария.

«Мы не могли понять, как настолько богатый человек — он же входил во всякие рейтинги богатых людей — ходит в стоптанной грязной обуви», — рассказал народный депутат.

Добкин также поделился мнением о ключевых факторах, обусловивших непопулярность Порошенко среди населения. Он отметил «патологическую жадность» гаранта и его невосприимчивость к критике. Депутат убежден, что в штабе президента Украины вовсе не осталось «компетентных и здравомыслящих людей».

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. Голосованию будут предшествовать дебаты на НСК «Олимпийский». Идея провести дискуссию на стадионе принадлежит победителю первого тура шоумену Владимиру Зеленскому. Порошенко согласился на такой формат.

Ранее сторонники Зеленского запустили флешмоб под названием «Шотутдумать?». Акция стала ответом на слоган действующего президента «Думай», размещенный на биллбордах по всей стране. Актер студии Владимира Зеленского «Квартал-95» Евгений Кошевой опубликовал на Facebook рекламную конструкцию со слоганом Порошенко на фоне дороги, находящейся в ужасном состоянии.