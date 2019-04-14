Командующий спецназом в Судане стал замглавы Военного совета

Хартум, 14 апреля. Руководитель сил быстрой поддержки Судана Мухаммад Хамдан Декло назначен заместителем главы Переходного военсовета.

Государственное телевидение Судана сообщило о назначении Декло накануне, показав кадры, на которых силовик приносит присягу. Новый глава суданского Переходного военного совета Абдул Фаттах аль-Бурхан в ходе своего обращения к жителям страны рассказал, что в состав Совета вошли восемь человек.

В ночь на субботу силы местного спецназа предложили сформировать в Судане суды и прокуратуру для борьбы с коррупцией, а также создать совещательный орган, в который могли бы войти и гражданские, и военные. Представители сил быстрой поддержки высказались также за укороченный переходный период продолжительностью не более полугода.

Аль-Бурхан объявил, что срок работы Переходного совета составит максимум два года, после чего власть в стране должна быть передана гражданскому правительству. Руководитель Совета отменил ранее введенные в стране комендантский час и чрезвычайное положение.

Напомним, на этой неделе в Судане произошел переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был взят под стражу. Руководителем государства стал суданский министр обороны Авад ибн Ауф, заявивший, что в ближайшие два года страной будет управлять военный совет. Но министр продержался у власти менее 48 часов, после чего его на этом посту сменил аль-Бурхан.

Как пишет «Газета.ру», военные Судана выступили за проведение в стране выборов с участием международных наблюдателей