Бывшая девушка рэпера Гуфа заявила об изнасиловании в клубе

Москва, 14 апреля. Бывшая девушка рэпера Гуфа Яна Шевцова сообщила, что была изнасилована в туалете клуба в Ханты-Мансийске.

Экс-подружка рэпера Алексея Долматова (Гуфа), бывшая участница телешоу «Дом-2» Яна Шевцова рассказала в своем Instagram, что подверглась сексуальному насилию в туалете клуба в Ханты-Мансийске, куда она приехала в рамках концертного тура.

Как следует из объяснений Шевцовой, в клубе, где она пила «только сок и воду», ей подмешали в напиток какое-то вещество, после чего она пришла в себя только в номере отеля. Утром она отправилась покупать билеты на самолет и лишь в Екатеринбурге обнаружила на своем теле следы насилия, а именно: «покраснения в районе груди, шеи», а также почувствовала болевые ощущения в области таза.

18-летняя девушка считает, что была изнасилована сотрудником клуба, в котором находилась вечером — он якобы сопровождал ее в гостиницу и после оставался в номере. Медицинская экспертиза подтвердила факт изнасилования, полиция проводит доследственную проверку.

Шевцова стала известной после того, как обнародовала информацию о своей связи с Долматовым, которая, по словам девушки, длилась не один год. Это стало поводом для расставания Гуфа с его возлюбленной певицей Кети Топурия.

Напомним, Гуф — 39-летний российский рэп-исполнитель, получивший широкую известность в середине двухтысячных с выходом сольного альбома «Город дорог». Был женат на Айзе Анохиной, с которой находится в официальном разводе с 2014 года.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Гуф заявил в полицию об избиении в центре Москвы — на него напали неизвестные.