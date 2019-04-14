Названа победительница конкурса «Мисс Россия-2019»

Москва, 14 апреля. Победительницей конкурса «Мисс Россия-2019» стала студентка из города Азов Ростовской области Алина Санько. В мероприятии состязались 50 красивейших девушек нашей страны.

Конкурс прошел в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village». Имя победительницы назвал ведущий церемонии Максим Привалов.

«Мы готовы для того, чтобы назвать имя победительницы. Ею становится Алина Санько», — сказал ведущий.

Корону вручила девушке предыдущая обладательница титула Юлия Полячихина.

Алине Санько 20 лет. Известно, что она любит рисование, живопись и поэзию. Санько также увлекается путешествиями. Первой вице-мисс стала Арина Вербина, представляющая Екатеринбург. Звания второй вице-мисс удостоилась Ралина Арабова из Татарстана. Девушки получили возможность пройти обучение в любой стране земного шара по собственному желанию, передает РИА Новости.

Годом ранее победительницей конкурса стала 18-летняя студентка из Чувашии Юлия Полячихина. Девушка призналась, что добиться успеха ей помогла максимальная самоотдача на каждой репетиции.

«Самое главное, должны быть цель и стремление, все остальное — это некое добавление. Я выкладывалась на каждой репетиции на все 100%. И я верила, я шла к своей цели», — сказала Полячихина.

В 2017 году победу праздновала Полина Попова из Свердловской области. Она получила банковскую карту на сумму 3 миллиона рублей и автомобиль Hyundai Solaris, а также приаво представить Россию на конкурсе «Мисс Вселенная», напоминает Газета.ru.