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Волочкова назвала своих критиков «ущербными духом»

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Волочкова назвала своих критиков «ущербными духом»

Москва, 14 апреля. Известная балерина и танцовщица Анастасия Волочкова назвала критикующих ее людей «ущербными духом». Такое заявление она сделала в ходе съемок для нового проекта.

Артистка уточнила, что съемки заняли более шести часов. Она также поделилась своими мыслями о ценностях свободы и правды. Волочкова назвала честность важным качеством человека. В то же время, по ее мнению, правда порой бывает «неуместной».

Балерина отметила, что ей часто ставят в вину излишнюю доверчивость перед мошенниками и альфонсами. Она также посетовала на критику за преданность России со стороны «ущербных духом людей».

«А когда на меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России, поддержку в адрес президента, которого мы все и выбирали, за откровенность и доверчивость мою перед мошенниками аферистами и альфонсами, мне становится огорчительно»,  — цитирует Газета.ru.

Следует отметить, что несколько месяцев назад Волочкова закрыла возможность оставлять комментарии под ее публикациями в социальной сети Instagram.

Накануне Волочкова заявила, что россияне, живущие за чертой бедности, сами виноваты в своем положении. С ней категорически не согласился продюсер Иосиф Пригожин. Он отметил, что существуют объективные экономические и политические реалии, в которых граждане не виноваты. Пригожин добавил, что высказывания Волочковой по социальным и политическим вопросам не следует воспринимать всерьез, так как балерина ничего не смыслит в этих проблемах. В социальных сетях позиция Волочковой также подверглась резкой критике.

Автор: Сергей Свазовский
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