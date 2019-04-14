Врио начальника отдела полиции Каспийска задержали по делу о финансировании терроризма

Махачкала, 14 апреля. Временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции в Каспийске Республики Дагестан Зиявудин Ашиков задержан по подозрению в соучастии финансирования терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание уточняет, что задержанный приходится братом бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.

«Зиявудина Ашикова — врио начальника отдела полиции по Каспийску, полковника полиции, задержали сегодня в рамках дела его младшего брата Раипа Ашикова», — отметил источник.

Следствие полагает, что фигуранты создали преступную группу. По информации ТАСС, в ближайшее время возможны новые задержания по резонансному делу.

Ранее стало известно о задержании жителя Дагестана в Москве за угрозы в социальных сетях. Об этом писала Газета.ru.