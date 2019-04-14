Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Врио начальника отдела полиции Каспийска задержали по делу о финансировании терроризма

109
0 Оставить комментарий

Врио начальника отдела полиции Каспийска задержали по делу о финансировании терроризма

Махачкала, 14 апреля. Временно исполняющий обязанности начальника отдела полиции в Каспийске Республики Дагестан Зиявудин Ашиков задержан по подозрению в соучастии финансирования терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание уточняет, что задержанный приходится братом бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова.

«Зиявудина Ашикова — врио начальника отдела полиции по Каспийску, полковника полиции, задержали сегодня в рамках дела его младшего брата Раипа Ашикова»,  — отметил источник.

Следствие полагает, что фигуранты создали преступную группу. По информации ТАСС, в ближайшее время возможны новые задержания по резонансному делу.

Ранее стало известно о задержании жителя Дагестана в Москве за угрозы в социальных сетях. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров