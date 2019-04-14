Набиуллина объяснила, как ЦБ минимизирует последствия возможных санкций

Москва, 14 апреля. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о мерах, которые позволят минимизировать негативные последствия возможных экономических санкций против Российской Федерации. Соответствующее заявление она сделала на полях встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне.

По словам главы ЦБ РФ, консервативная кредитно-денежная политика позволяет минимизировать эффекты возможных ограничительных мер. Москва создает резервы и вводит макропруденциальные меры с целью поддержания экономической стабильности в стране.

Набиуллина подчеркнула, что в распоряжении Банка России достаточное количество инструментов, позволяющих эффективно реагировать на внешние вызовы.

Ранее в министерстве финансов Соединенных Штатов Америки заявили о намерении продолжить санкционную политику в отношении Российской Федерации. Глава ведомства Стивен Мнучин назвал «успешными» уже примененные ограничительные меры против Москвы. Мнучин заявил, что целью этих мер является изменение политики России, которая не устраивает Вашингтон.

Об антироссийских санкциях накануне высказался президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что после вступления в должность Дональда Трампа было принято много санкций, с которыми Москва не согласна и никогда не согласится, передает Газета.ru.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал ограничительные меры Вашингтона крайне непоследовательными. Он добавил, что внешнее давление является мощным стимулом для развития собственного экономического потенциала во многих сферах.