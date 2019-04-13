Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Трамп пообещал каждому американцу доступ к 5G

30
0 Оставить комментарий

Трамп пообещал каждому американцу доступ к 5G

Вашингтон, 13 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал гражданам страны обеспечить доступ к беспроводной связи пятого поколения.

Видеозапись выступления хозяина Белого дома опубликована на The Hill. По словам Трампа, с приходом 5G в США начнется новая жизнь.

«Мы сделаем два крупных объявления об ускорении развития 5G и расширении доступа к широкополосному интернету для каждого американца. Неважно, где вы,  вы будете иметь быстрый доступ к 5G, и это будет другая жизнь», — цитирует RT.

Следует отметить, что в начале 2018 года в Вашингтоне наметили меры по внедрению высокоскоростной национальной сети 5G для борьбы с «китайской угрозой».

Ранее стало известно, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в десятый раз станет дедушкой. О своей беременности объявила супруга его сына Эрика Лора. Это второй ребенок четы. Первенец появился на свет вскоре после победы республиканца на выборах президента.

О будущем пополнении Лара сообщила через социальную сеть Twitter. Она опубликовала фотографию в компании с сыном Люком и двумя собаками. На пост Лары откликнулась супруга главы США Иванка Трамп. Она призналась, что счастлива от того, «как растет ваша чудесная семья», передает Газета.ru.

Также сообщалось, что участник КВН Сергей Писаренко оценил шансы кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского стать «вторым Трампом». По его словам, украинцы смотрят на Зеленского с надеждой. Лидер «Уральских пельменей» также сравнил интеллектуальные и творческие способности двух политиков.

Автор: Сергей Свазовский
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров