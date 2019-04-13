Трамп пообещал каждому американцу доступ к 5G

Вашингтон, 13 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пообещал гражданам страны обеспечить доступ к беспроводной связи пятого поколения.

Видеозапись выступления хозяина Белого дома опубликована на The Hill. По словам Трампа, с приходом 5G в США начнется новая жизнь.

«Мы сделаем два крупных объявления об ускорении развития 5G и расширении доступа к широкополосному интернету для каждого американца. Неважно, где вы, вы будете иметь быстрый доступ к 5G, и это будет другая жизнь», — цитирует RT.

President Trump: "No matter where you are, you will have access very quickly to 5G. And it's going to be a different life." pic.twitter.com/bWMnGg0Yzz — The Hill (@thehill) April 13, 2019

Следует отметить, что в начале 2018 года в Вашингтоне наметили меры по внедрению высокоскоростной национальной сети 5G для борьбы с «китайской угрозой».

Ранее стало известно, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп в десятый раз станет дедушкой. О своей беременности объявила супруга его сына Эрика Лора. Это второй ребенок четы. Первенец появился на свет вскоре после победы республиканца на выборах президента.

О будущем пополнении Лара сообщила через социальную сеть Twitter. Она опубликовала фотографию в компании с сыном Люком и двумя собаками. На пост Лары откликнулась супруга главы США Иванка Трамп. Она призналась, что счастлива от того, «как растет ваша чудесная семья», передает Газета.ru.

Также сообщалось, что участник КВН Сергей Писаренко оценил шансы кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского стать «вторым Трампом». По его словам, украинцы смотрят на Зеленского с надеждой. Лидер «Уральских пельменей» также сравнил интеллектуальные и творческие способности двух политиков.