Участники «Тотального диктанта» рассказали, почему пришли на акцию. ФАН-ТВ

«Тотальный диктант» — проводится не только в России, но и за ее пределами. Впервые его организовали в 2004 году студенты Новосибирского университета. За 15 лет акция превратилась в масштабное всемирное мероприятие.

«Очень полезная акция, захотелось проверить свои силы, хотя я в них абсолютно уверен, захотелось написать диктант», — признается один из участников Игорь Еремин.

Проверить свои знания пришли школьники, студенты и те, кто давно уже забыл, что такое диктант. Москва традиционно стала лидером по количеству площадок — 405 точек на карте. Петербург предложил 122 площадки. Точками проведения стали и экзотические места: Московский зоопарк, аэропорт Домодедово, станция метро «Деловой центр» и Таврический дворец. Кроме того, в этом году текст впервые будет разделен на четыре части для разных временных зон.

Мария Крыженкова работает дизайнером. Уже несколько лет она планировала принять участие в акции, но только в этом году, наконец, решилась. Говорит, что накануне пыталась готовиться и смотреть материалы прошедших диктантов, однако отмечает, что сегодня это вряд ли ей поможет.

Формат проведения — диктант, который с каждым годом читает все большое количество влиятельных людей, к их числу относятся актеры, ученые, артисты и деятели культуры.

«С каждым годом я чувствую себя все более комфортно в этой роли. Уже мало внимания обращаю на подсказки, потому что они из года в год одни и те же, я имею в виду специальный текст, который курсивом размещен между предложениями диктанта. В принципе все эти пожелания и директивы я уже выучил назубок, и чувствую себя комфортно. Кажется, людям довольно удобно писать, и я научился более-менее следить за большинством самых медленных пишущих и как-то не слишком медленно и не слишком быстро делать свою работу», — признается Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC.

С каждым годом все более уверено чувствуют себя не только дикторы, но и постоянные участники.