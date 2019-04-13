Новая российская «суперпуля» для 30-мм пушек встревожила США

Вашингтон, 13 апреля. Новая «суперпуля» России для 30-мм пушек поставит в тупик военное руководство Североатлантического альянса. Такое мнение высказали журналисты издания The National Interest.

В публикации подчеркивается, что новые боеприпасы способны в значительной степени повысить эффективность российского оружия. Обозреватель NI Чарли Гао отмечает, что разработки «пластмассовой суперпули» специалистами НПО «Прибор» вызвали серьезную обеспокоенность Соединенных Штатов Америки.

Одной из особенностей новинки стало встроенное полимерное ведущее устройство. Вращательное движение пули обеспечивается специальным пояском. Кроме того, медь и никель в конструкции боеприпасов заменил пластик. За счет такого решения снижается давление в канале ствола, что положительно сказывается на долговечности.

Чарли Гао указывает, что специалисты из Соединенных Штатов также вели исследования в этом направлении. Схожие пули применялись в авиационной пушке Гатлинга. В то же время, по мнению американского эксперта, у США нет достойного ответа на российскую разработку. Разница будет особенно чувствительна при использовании авиационной автоматической пушки 2А42, передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее бывший госсекретарь Джордж Шульц, бывший глава Пентагона Уильям Перри и экс-сенатор Сэм Нанн обратились с открытым письмом к президенту США Дональду Трампу с призывом пересмотреть отношения с Москвой. По их мнению, конфронтация с Россией чревата негативными и крайне непредсказуемыми последствиями. Политики советуют хозяину Белого дома вернуться к конструктивному диалогу и сотрудничеству с РФ, сообщает Газета.ru.