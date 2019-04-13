Минобороны Украины рассказало о неявке Зеленского в военкомат по повесткам

Киев, 13 апреля. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков опубликовал ответ министерства обороны Украины на запрос народных депутатов относительно прохождения военной службы кандидатом на пост президента Украины Владимиром Зеленским. Соответствующий пост Бирюков опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Из сообщения следует, что Владимир Зеленский признан годным к прохождению военной службы. В связи с этим ему несколько раз направлялись повестки.

«Годен к прохождению военной службы. Военную службу в ВС Украины не проходил. Для призыва во время мобилизации гражданину Зеленскому В. А. отправлялись повестки: 15.04.2014, 23.06.2014, 15.08.2014, 10.05.2015», — цитирует РИА Новости ответ украинского военного ведомства.

21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов. Победителем первого тура стал известный шоумен Владимир Зеленский, набравший более 30% голосов. Действующий глава государства, Петр Порошенко, набрал почти вдвое меньше.

Накануне штабы кандидатов на пост главы государства достигли соглашения о формате предстоящих дебатов. Публичная дискуссия пройдет в Киеве на стадионе «Олимпийский». В интервью для телеканала «112» представитель НСК «Олимпийский» не стал раскрывать подробности мероприятия, сославшись на конфиденциальность условий договора. Следует отметить, что инициативу провести дебаты на стадионе выдвинул Владимир Зеленский. Порошенко согласился.

Также Газета.ru сообщала, что 14 апреля дебаты между Порошенко и Зеленским не состоятся.