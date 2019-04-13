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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия

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Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Идлиб и Латакия

Москва, 13 апреля. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что в населенных пунктах сирийских провинций Алеппо, Идлиб и Латакия были зафиксированы нарушения режима прекращения огня.

Он отметил, что в Идлибской зоне деэскалации продолжается нарушение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Как сообщил Купчишин, что в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Тель-Хамра и Хара провинции Алеппо, Абу-Омар провинции Идлиб, Сафсафа и Джубб-Эль-Мгара провинции Латакия.

Автор: Тимур Румянцев
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