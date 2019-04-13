Эксперт объяснил, почему Германия подарила Украине грамоту Петра I

Санкт-Петербург, 13 апреля. Украинский министр культуры Евгений Нищук сообщил о передаче Германией Киеву грамоты Петра I, которая датирована 1708 годом. Еще во время Второй мировой войны данный документ был утерян.

Как отметил Нищук, грамота Петра I прибыла на Украину минувшей ночью. Уникальную культурную ценность доставили из Германии самолетом.

Грамота содержит информацию, которая подтверждает пребывание киевского митрополита под властью московского патриарха. Кроме того, в тексте документа выражен запрет на обращение к константинопольскому патриарху.

По мнению Нищука, исторический документ подтверждает страх России потерять Киевскую метрополию.

Мнением о том, почему документ решили передать Украине именно сейчас, поделился политолог Андрей Колядин. В интервью изданию Nation News он заявил, что на фоне попыток Киева отмежеваться от Московского Патриархата и создать собственную православную церковь, передача грамоты является очень символичной. По его словам, таким образом власти Германии специально намекают на раскол православного мира. Кроме того, политолог также не думает, что в Германии решили сделать «подарок для Порошенко» перед вторым туром выборов.

Как отметил политолог, Украина трактует все так, как выгодно ей самой, при этом документ призван напомнить совсем о другом. Эксперт указал на то, что данная грамота является напоминанием о том, что между РПЦ и Украинской православной церковью уже много веков существует тесная взаимосвязь, и никогда не возникало никаких особых проблем. Происходящие на сегодняшний день расколы и разрывы способствуют дальнейшему разобщению стран, идут не на пользу представителям славянских народов, отметил Колядин.

«В итоге это приведет к тому, что славяне попадут в очень сложное положение, но тогда будет уже поздно что-то обсуждать», — резюмировал он.

Как сообщила ранее «Газета.ру», с конца 50-х годов грамота находилась в библиотеке Института восточно-европейской истории и краеведения Университета Тюбингена.