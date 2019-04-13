Samsung готовит к выходу бюджетный смартфон Galaxy M40

Москва, 13 апреля. Корейский производитель Samsung готовится в ближайшее время выпустить бюджетную модель Galaxy M40. Информация об этом появилась на портале Wi-Fi Alliance.

Samsung продолжает активно укреплять позиции в бюджетном сегменте. Для ценителей хорошего соотношения цены и качества компания представила линейку Galaxy M. Ранее уже были представлены три бюджетные модели Galaxy M10, M20 и M30. Теперь компания готова пополнить линейку и выпустить Galaxy M40.

На портале Wi-Fi Alliance появилась информация об устройстве SM-M405F под управлением операционной системы Android 9 Pie. По информации индийского ресурса Gizchina, под этим номером может скрываться M40. Предположительно, Galaxy M40 будет отличаться от предшественников размером экрана и емкостью батареи.

Ранее Samsung представила новый смартфон Galaxy А80. Одной из особенностей нового гаджета стала поворотная камера.