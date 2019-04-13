Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Samsung готовит к выходу бюджетный смартфон Galaxy M40

54
0 Оставить комментарий

Samsung готовит к выходу бюджетный смартфон Galaxy M40

Москва, 13 апреля. Корейский производитель Samsung готовится в ближайшее время выпустить бюджетную модель Galaxy M40. Информация об этом появилась на портале Wi-Fi Alliance.

Samsung продолжает активно укреплять позиции в бюджетном сегменте. Для ценителей хорошего соотношения цены и качества компания представила линейку Galaxy M. Ранее уже были представлены три бюджетные модели Galaxy M10, M20 и M30. Теперь компания готова пополнить линейку и выпустить Galaxy M40.

На портале Wi-Fi Alliance появилась информация об устройстве SM-M405F под управлением операционной системы Android 9 Pie. По информации индийского ресурса Gizchina, под этим номером может скрываться M40. Предположительно, Galaxy M40 будет отличаться от предшественников размером экрана и емкостью батареи.

Ранее Samsung представила новый смартфон Galaxy А80. Одной из особенностей нового гаджета стала поворотная камера.

Автор: Софья Куликова
Источник: Gizchina
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров