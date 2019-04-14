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Сирия итоги за сутки на 14 апреля 06.00: курды взяли под стражу десятки гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Ракке бойцы коалиции арестовали трех человек

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Сирия итоги за сутки на 14 апреля 06.00: курды взяли под стражу десятки гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Ракке бойцы коалиции арестовали трех человек

Сирия, 14 апреля. Курды взяли под стражу десятки гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Ракке бойцы международной коалиции арестовали трех человек, в Идлибе и Хаме продолжаются бои между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.  

«Исламское государство»1: атаковало КПП «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по Алеппо, ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.  

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала КПП САА в Даръа.

Курды: арестовали несколько десятков молодых людей в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: арестовала трех мирных жителей Ракки.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий – Алеппо

Террористы «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по району Аз-Захра административного центра провинции Алеппо, сообщал утром военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). После этого Сирийская арабская армия (САА) начала вести артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов в районе города Халез, передавал Twitter-канал (@MasarPressNet). Также столкновения отмечались недалеко от поселения Хан Туман.

Смертник «Исламского государства» атаковал контрольно-пропускной пункт «Тахрир аш-Шам» на западе региона, писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В результате нападения «Ан-Нусра» потеряла одного боевика раненым. Позже члены «Тахрир аш-Шам» совершили налеты на несколько мирных поселений в этой части региона.

В населенном пункте Кабасин на востоке провинции произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиле, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, в результате инцидента пострадал гражданский.

Инженерные бригады САА проводили работы по уничтожению мин и боеприпасов радикальных исламистов в районе Аль-Рамуса, передавало информационное агентство SANA. Также бойцы правительственных сил зачистили от опасных следов присутствия джихадистов поселение Шейх-Наджар.

Провинция Дейр-эз-Зор

Карта военных действий – Дейр-эз-Зор

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) в проводили обыски в домах мирного населения восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). В конце дня стало известно, что курды взяли под арест несколько десятков молодых людей, в том числе двух учителей. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@DeirEzzor24).

Правительственные войска САР продолжают прочесывать пустыню Бадия аш-Шам в поисках укрытий террористов «Исламского государства». Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщал, что патруль САА подвергся атаке радикалов. Официального подтверждения данной информации не поступало.   

Провинция Даръа

Карта военных действий – Даръа

Информационное агентство Al-Masdar News писало, что боевики «спящей ячейки» «Сирийской свободной армии» (ССА) атаковали контрольно-пропускной пункт правительственных сил САР в районе Аль-Махата провинции Даръа.

Напомним, члены радикальных формирований вынужденно сдали свои позиции сирийской армии летом прошлого года.

В административном центре региона продолжаются акции протеста против решения президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщал местный Twitter-канал (@syria24media).

Провинция Идлиб

Карта военных действий – Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются военные действия. После ряда провокаций со стороны радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» правительственные войска САР начали вести интенсивный обстрел укрытий джихадистов. Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по укрепрайонам боевиков подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса в окрестностях населенных пунктов Хувейн, Ат-Тамания,  Аз-Зарзур, Ум аль-Халахиль, Аль-Фарджа, Сукейк и Аль-Бусейра.

Провинция Ракка

Карта военных действий – Ракка

Местный источник в провинции Ракка сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@CombatChris1), что международная коалиция вывела часть техники и личного состава из населенного пункта Айн-Исса. По данным автора публикации, военный конвой западного альянса направился в Ирак.

Вертолет ВВС международной коалиции приземлился в районе Шухада административного центра региона, писал Twitter-канал (@Raqqa_SL).

Позже военнослужащие сил международной коалиции арестовали трех гражданских к северу от Ракки. Причина взятия мирных жителей под стражу неизвестна. Об этом сообщал местный источник в Twitter (@MasarPressNet). Одновременно с этим над городом были зафиксированы полеты ВВС западного альянса, писал Twitter-канал (@RojavaCudi).

Провинция Хама

Карта военных действий – Хама

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что количество пострадавших в результате атаки Израиля на поселение Масьяф увеличилось до 17 человек. Напомним, минувшей ночью ВВС Израиля выпустили несколько ракет по данному району провинции Хама. В результате действий Тель-Авива пострадали люди, а также было разрушено несколько зданий. Сирийские ПВО перехватили несколько ракет в воздухе. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что целью ударов ВВС Израиля была военная школа в Масьяфе, а также лагерь проправительственных иранских ополченцев.

На севере региона в течение дня не прекращались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» альянса «Тахрир аш-Шам». Местный источник сообщал в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet) о перестрелках между правительственными войсками САР и радикалами в окрестностях населенного пункта Аль-Бувейда.

Также военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщал о боях между САА и «Джейш аль-Иззой» недалеко от города Мурек.

Ирак

Карта военных действий – Ирак

Силы безопасности Ирака проводят операцию против «спящих ячеек» ИГИЛ1 на территории провинции Анбар. Информационное агентство Iraqi News писало, что на западе региона бойцы правительственных сил уничтожили трех радикальных исламистов.

В провинции Дияла прогремел взрыв. По данным Iraqi News, инцидент произошел в населенном пункте Аль-Махиса к северо-востоку от Баакубы. В результате детонации СВУ ранения получили два сотрудника полиции.   

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Сергей Петров
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