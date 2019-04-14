Сирия итоги за сутки на 14 апреля 06.00: курды взяли под стражу десятки гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Ракке бойцы коалиции арестовали трех человек

Сирия, 14 апреля. Курды взяли под стражу десятки гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Ракке бойцы международной коалиции арестовали трех человек, в Идлибе и Хаме продолжаются бои между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало КПП «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по Алеппо, ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала КПП САА в Даръа.

Курды: арестовали несколько десятков молодых людей в Дейр-эз-Зоре.

Международная коалиция: арестовала трех мирных жителей Ракки.

Провинция Алеппо

Террористы «Тахрир аш-Шам» открыли огонь по району Аз-Захра административного центра провинции Алеппо, сообщал утром военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq). После этого Сирийская арабская армия (САА) начала вести артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов в районе города Халез, передавал Twitter-канал (@MasarPressNet). Также столкновения отмечались недалеко от поселения Хан Туман.

Смертник «Исламского государства» атаковал контрольно-пропускной пункт «Тахрир аш-Шам» на западе региона, писал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В результате нападения «Ан-Нусра» потеряла одного боевика раненым. Позже члены «Тахрир аш-Шам» совершили налеты на несколько мирных поселений в этой части региона.

В населенном пункте Кабасин на востоке провинции произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиле, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, в результате инцидента пострадал гражданский.

Инженерные бригады САА проводили работы по уничтожению мин и боеприпасов радикальных исламистов в районе Аль-Рамуса, передавало информационное агентство SANA. Также бойцы правительственных сил зачистили от опасных следов присутствия джихадистов поселение Шейх-Наджар.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) в проводили обыски в домах мирного населения восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Об этом писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). В конце дня стало известно, что курды взяли под арест несколько десятков молодых людей, в том числе двух учителей. Данную информацию опубликовал Twitter-канал (@DeirEzzor24).

Правительственные войска САР продолжают прочесывать пустыню Бадия аш-Шам в поисках укрытий террористов «Исламского государства». Twitter-канал (@HalabTodayTV) сообщал, что патруль САА подвергся атаке радикалов. Официального подтверждения данной информации не поступало.

Провинция Даръа

Информационное агентство Al-Masdar News писало, что боевики «спящей ячейки» «Сирийской свободной армии» (ССА) атаковали контрольно-пропускной пункт правительственных сил САР в районе Аль-Махата провинции Даръа.

Напомним, члены радикальных формирований вынужденно сдали свои позиции сирийской армии летом прошлого года.

В административном центре региона продолжаются акции протеста против решения президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщал местный Twitter-канал (@syria24media).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются военные действия. После ряда провокаций со стороны радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» правительственные войска САР начали вести интенсивный обстрел укрытий джихадистов. Военный источник передавал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) нанесла удары по укрепрайонам боевиков подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса в окрестностях населенных пунктов Хувейн, Ат-Тамания, Аз-Зарзур, Ум аль-Халахиль, Аль-Фарджа, Сукейк и Аль-Бусейра.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка сообщал на своей странице в социальной сети Twitter (@CombatChris1), что международная коалиция вывела часть техники и личного состава из населенного пункта Айн-Исса. По данным автора публикации, военный конвой западного альянса направился в Ирак.

Вертолет ВВС международной коалиции приземлился в районе Шухада административного центра региона, писал Twitter-канал (@Raqqa_SL).

Позже военнослужащие сил международной коалиции арестовали трех гражданских к северу от Ракки. Причина взятия мирных жителей под стражу неизвестна. Об этом сообщал местный источник в Twitter (@MasarPressNet). Одновременно с этим над городом были зафиксированы полеты ВВС западного альянса, писал Twitter-канал (@RojavaCudi).

Провинция Хама

Местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ahmadalissa), что количество пострадавших в результате атаки Израиля на поселение Масьяф увеличилось до 17 человек. Напомним, минувшей ночью ВВС Израиля выпустили несколько ракет по данному району провинции Хама. В результате действий Тель-Авива пострадали люди, а также было разрушено несколько зданий. Сирийские ПВО перехватили несколько ракет в воздухе. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что целью ударов ВВС Израиля была военная школа в Масьяфе, а также лагерь проправительственных иранских ополченцев.

На севере региона в течение дня не прекращались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» альянса «Тахрир аш-Шам». Местный источник сообщал в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet) о перестрелках между правительственными войсками САР и радикалами в окрестностях населенного пункта Аль-Бувейда.

Также военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщал о боях между САА и «Джейш аль-Иззой» недалеко от города Мурек.

Ирак

Силы безопасности Ирака проводят операцию против «спящих ячеек» ИГИЛ1 на территории провинции Анбар. Информационное агентство Iraqi News писало, что на западе региона бойцы правительственных сил уничтожили трех радикальных исламистов.

В провинции Дияла прогремел взрыв. По данным Iraqi News, инцидент произошел в населенном пункте Аль-Махиса к северо-востоку от Баакубы. В результате детонации СВУ ранения получили два сотрудника полиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)