Эксперты назвали главный недостаток Huawei P30 Pro
Вашингтон, 13 апреля. Специалисты частной компании из Калифорнии iFixit, которая занимается ремонтом гаджетов, назвали главный недостаток смартфона Huawei P30 Pro. Эксперты отметили, что гаджет очень тяжело и дорого чинить.
Эксперты оценили ремонтопригодность Huawei P30 на четыре балла из десяти. Специалисты отметили, что в случае поломки сложнее всего заменить экран – это требует замены большого количества компонентов. Также эксперты добавили, что во время разборки смартфона очень легко повредить защитное стекло.
Тем не менее у гаджета есть и ряд достоинств. Среди плюсов специалисты отметили крепеж и большое количество модулей в конструкции смартфона. Это значит, что в смартфоне можно с легкостью заменить аккумуляторную батарею.
Напомним, в субботу в России стартовали продажи Huawei P30 и P30 Pro. Цена смартфона P30 с памятью 128 Гб составит 49 990 рублей, модели P30 Pro с памятью 256 Гб — 69 990 рублей. Новая линейка смартфонов от Huawei оснащена экраном с разрешением FHD+ и работает на платформе Kirin 980. Кроме того, P30 обладает четырьмя камерами: основными с разрешением в 40 Мп (f/1.6), 16Мп и 8 Мп, фронтальная камера — 32 Мп. Самым популярным цветом при этом для моделей P30 Pro и P30 стал «северное сияние», для P30 Lite — градиент.
Отметим, что предзаказы на новинку ретейлеры начали принимать еще 3 апреля. Как сообщили в сети «Связной-Евросеть», уже сейчас спрос на гаджет превысил предзаказ на предыдущую линейку Huawei P20 в 2,5 раза.