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Сирия новости 13 апреля 22.30: при взрыве в Алеппо пострадал гражданский, перестрелки между «Ан-Нусрой» и САА в Идлибе и Хаме

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Сирия новости 13 апреля 22.30: при взрыве в Алеппо пострадал гражданский, перестрелки между «Ан-Нусрой» и САА в Идлибе и Хаме

Сирия, 13 апреля. При взрыве в Алеппо пострадал гражданский, перестрелки между «Джебхат ан-Нусрой»1 и САА в Идлибе и Хаме, в Ираке уничтожено три террориста ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.  

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Алеппо

Карта военных действий – Алеппо

В населенном пункте Кабасин на востоке провинции Алеппо произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиле, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, в результате инцидента пострадал гражданский.

Недалеко от города Хан Туман в южной части региона зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Об этом пишет военный Twitter-канал (@MasarPressNet).

Провинция Идлиб

Карта военных действий – Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» альянса «Тахрир аш-Шам», пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Перестрелки отмечаются в окрестностях населенных пунктов Сукейк и Ат-Тамания.

В административном центре региона обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Об этом сообщает Twitter-канал (@MasarPressNet).  

Провинция Хама

Карта военных действий – Хама

На севере и северо-западе провинции Хама продолжаются столкновения между террористами «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@PhilippeRousse9).

Также военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщает о перестрелках между правительственными войсками САР и боевиками группировки «Джейш аль-Изза» недалеко от города Мурек.

Ирак

Карта военных действий – Ирак

Силы безопасности Ирака проводят операцию против «спящих ячеек» ИГИЛ1 на территории провинции Анбар. Информационное агентство Iraqi News пишет, что на западе региона бойцы правительственных сил уничтожили трех радикальных исламистов.

В провинции Дияла прогремел взрыв. По данным Iraqi News, инцидент произошел в населенном пункте Аль-Махиса к северо-востоку от Баакубы. В результате детонации СВУ ранения получили два сотрудника полиции.   

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Сергей Петров
© 2019 Федеральное агентство новостей
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