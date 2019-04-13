Сирия новости 13 апреля 22.30: при взрыве в Алеппо пострадал гражданский, перестрелки между «Ан-Нусрой» и САА в Идлибе и Хаме

Сирия, 13 апреля. При взрыве в Алеппо пострадал гражданский, перестрелки между «Джебхат ан-Нусрой»1 и САА в Идлибе и Хаме, в Ираке уничтожено три террориста ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Идлибе и Хаме.

Провинция Алеппо

В населенном пункте Кабасин на востоке провинции Алеппо произошла детонация самодельного взрывного устройства, заложенного в автомобиле, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). По данным автора публикации, в результате инцидента пострадал гражданский.

Недалеко от города Хан Туман в южной части региона зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами и Сирийской арабской армией (САА). Об этом пишет военный Twitter-канал (@MasarPressNet).

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб не прекращаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре» альянса «Тахрир аш-Шам», пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet). Перестрелки отмечаются в окрестностях населенных пунктов Сукейк и Ат-Тамания.

В административном центре региона обнаружено неразорвавшееся взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Об этом сообщает Twitter-канал (@MasarPressNet).

Провинция Хама

На севере и северо-западе провинции Хама продолжаются столкновения между террористами «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА). Об этом пишет военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@PhilippeRousse9).

Также военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщает о перестрелках между правительственными войсками САР и боевиками группировки «Джейш аль-Изза» недалеко от города Мурек.

Ирак

Силы безопасности Ирака проводят операцию против «спящих ячеек» ИГИЛ1 на территории провинции Анбар. Информационное агентство Iraqi News пишет, что на западе региона бойцы правительственных сил уничтожили трех радикальных исламистов.

В провинции Дияла прогремел взрыв. По данным Iraqi News, инцидент произошел в населенном пункте Аль-Махиса к северо-востоку от Баакубы. В результате детонации СВУ ранения получили два сотрудника полиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)