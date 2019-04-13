Познер назвал три книги, которые взял бы на необитаемый остров

Москва, 13 апреля. Журналист, писатель и телевизионный ведущий Владимир Познер рассказал о трех книгах, которые он взял бы на необитаемый остров. По словам Познера, он выбрал бы «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова, «Трех мушкетеров» Александра Дюма и «Алису в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.

«Я бы взял, наверное, «Мастера и Маргариту», которую я просто обожаю перечитывать. Наверное, взял бы «Трех мушкетеров», естественно, на французском языке и «Алису в Стране чудес», — рассказал журналист.

Познер отметил, что не необитаемый остров стоит брать книги, которые готов перечитывать снова и снова. Журналист рассказал, что эти книги он перечитывает и сейчас, хотя это «не самая великая литература в мире». Познер добавил, что Толстого или Достоевского можно перечитать пару раз и хватит. А такие произведения, как «Мастер и Маргарита», «Три мушкетера» и «Алиса в Стране чудес», можно перечитывать постоянно.

В субботу Познер принял участие в акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» и прочитал текст диктанта в одной из аудиторий Новосибирского государственного университета, после чего ответил на вопросы журналистов.

Акция «Тотальный диктант» проходит ежегодно, в ней может принять участие любой желающий. В этом году диктант прошел в 80 точках, в том числе в сирийской провинции Латакия. Автором текстов для диктантов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. В этом году автором текста стал писатель и журналист Павел Басинский.