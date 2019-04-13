Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в РУСАДА

Москва, 13 апреля. Полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества в российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным МВД, сотрудники агентства в период с 14 марта 2011 года по 20 декабря 2014 года под предлогом оплаты договоров на поставку оборудования для сбора проб биологического материала перечислили денежные средства по завышенной цене.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В ведомстве отметили, что в настоящий момент проводятся оперативно-разыскные и следственные мероприятия.

Глава РУСАДА Юрий Ганус подтвердил информацию о хищениях в организации прошлым руководством. По предварительной информации, речь идет о хищении на сумму более миллиарда рублей. Ганус добавил, что к расследованию привлекли независимых специалистов. Как выяснилось, документы подписывал бывший исполнительный директор организации Никита Камаев, который умер три года назад.