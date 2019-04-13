Первый в 2019 году развод пеших и конных караулов на Соборной площади в Кремле. ФАН-ТВ

Первая в этом году церемония развода пеших и конных караулов прошла в Кремле 13 апреля. Традиционный старт дал полуденный бой курантов. Первой на Соборную площадь вышла рота специального караула Президентского полка. Основа шоу – синхронные перестроения и приемы с использованием оружия, которое является неотъемлемым элементом российских военных церемоний. Самая яркая их часть – выступление Почетного кавалерийского эскорта.

Каждый год демонстрируемые перестроения и строевые приемы отточены до мельчайших движений. Весь полк существует как единое целое. Под Президентский оркестр зрителям показали «конную карусель», «восьмерку» и «мельницу». Мелодии, звучащие на площади, входят в репертуар военных оркестров не одну сотню лет.

Это уже 15-ый сезон проведения торжественного развода караулов в Кремле. Хотя традиция сохраняется еще с петровских времен.

Выступления все желающие смогут увидеть, купив билет в Кремль в любую субботу до октября.