Появилось видео полета самого большого в мире самолета

Лос-Анджелес, 13 апреля. Двухфюзеляжный шестимоторный самолет, созданный компанией Stratolaunch Systems, совершил свой первый полет. Генеральный директор компании Джин Флойд опубликовал видео полета самого большого лайнера.

Самое большое в мире воздушное судно поднялось в небо с аэродрома к северу от Лос-Анджелеса. Размах крыла Stratolaunch составляет 117,3 метра, что делает самолет самым длиннокрылым в мире. При этом самолет весит 226,8 тонны. Астрофизик НАСА Томас Цурбухен назвал первый полет Stratolaunch историческим событием.

«Историческая веха для команды #Stratolaunch с этим рекордным самолетом, совершающим полет! Речь идет о выходе на край космоса и дальше!» — написал Цурбухен в Twitter.

A historic milestone for the #Stratolaunch team with this record setting aircraft taking flight! This is about going to the edge of space and beyond!



I only wish the late @PaulGAllen could see this - his memory and impact lives on. https://t.co/h1VXQujsPk — Thomas Zurbuchen (@Dr_ThomasZ) 13 апреля 2019 г.

Американская аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems занимается разработкой аппаратов для доставки грузов в космос. Компания также планирует запустить в космос свой первый спутник к 2020 году.

Ранее министерство обороны России опубликовало видео взлета истребителей Су-27СМ в условиях проливного дождя. В ведомстве отметили, что многоцелевые всепогодные истребители четвертого поколения Су-27СМ поднялись в воздух, несмотря на проливной дождь и плохую видимость.