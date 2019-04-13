МИД РФ призвал обеспечивать безопасность в Черноморском регионе силами прибрежных стран

Москва, 13 апреля. Безопасность и стабильность в Черноморском регионе должны обеспечиваться путем сотрудничества причерноморских стран, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Наше глубокое убеждение заключается в том, что безопасность в этом регионе должна обеспечиваться прежде всего путем сотрудничества причерноморских стран», — заявил замминистра иностранных дел РФ.

Грушко добавил, что для обеспечения сотрудничества стран Черноморского региона имеются все «необходимые ингредиенты». По словам Грушко, стабильность в регионе могут гарантировать Организация причерноморского экономического сотрудничества, а также документ о мерах доверия на Черном море. Также Грушко выразил надежду на возобновление деятельности Черноморской военно-морской группы оперативного взаимодействия, которая обеспечивает взаимодействие флотов всех причерноморских государств.

Замминистра иностранных дел РФ подчеркнул, что активное присутствие сил НАТО в Черноморском регионе подрывает региональную стабильность. Тем не менее Грушко заверил, что Россия готова «соответствующим образом» реагировать на возросшую активность Альянса.

В Черном море завершились учения НАТО под командованием Румынии. В маневрах принимали участие 14 кораблей Турции, Нидерландов, Канады и Болгарии. В ответ на учения НАТО Черноморский флот России также провел боевые мероприятия в Черном море. Российские морские пехотинцы отработали погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль «Азов», а также выход машин на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья.