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Появилось видео с выставки декораций сериала «Игры престолов» в Северной Ирландии

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Появилось видео с выставки декораций сериала «Игры престолов» в Северной Ирландии

Белфаст, 13 апреля. Незадолго до премьеры заключительного сезона культового сериала «Игры престолов» российский журналист Дмитрий Акимов побывал на местах съемок саги в Северной Ирландии.

Рядом со студийным павильоном в Пэйнт Холле находится уникальная экспозиция. Здесь представлены костюмы, оружие и предметы быта героев сериала, пишут «Известия».

Это оригинальные декорации, а также интерактивные инсталляции с пояснениями для туристов. Рядом с выставкой фанаты «Игры престолов» могут купить сувениры.

Ранее сообщалось, кто актер Иван Реон, известный по роли Рамси Сноу из «Игры престолов» приедет в Петербург. Поводом для встречи с фанатами стало участие Реона в Comic Con Russia.

Актер Михаил Черняк, который озвучил в сериале «Игры престолов» Тириона Ланнистера, рассказал о финале киносаги. По его мнению, создатели оставят в 8 сезоне лазейку, чтобы начать съемки девятого сезона. Черняк добавил, что хотел бы, чтобы его герой Тирион выжил.

Автор: Ирина Селезнева
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