Назван состав переходного совета Судана

Хартум, 13 апреля. Глава Сил быстрого реагирования Судана Мухаммед Хамдан Дакло назначен заместителем главы переходного военного совета страны. Также в состав переходного совета вошли два генерала ВМС и ВВС Судана, об этом сообщает телеканал Al Hadas.

По данным телеканала, Дакло ранее выдвинул свою программу политических реформ, которая предполагает ограничение переходного периода на срок от трех до шести месяцев. Кроме того, Дакло предложил пересмотреть конституцию, создать гражданское правительство и провести выборы, отвечающие международным стандартам.

Ранее глава переходного военного совета Судана Абдул Фаттах аль-Бурхан пригласил оппозиционные «силы объявления свободы и перемен» на переговоры. Кроме того, глава военсовета приказал отпустить на свободу всех офицеров, которые защищали участников мирных митингов в Хартуме.

Напомним, в Судане произошел переворот, в результате которого президент Омар аль-Башир был взят под стражу. Министр обороны Судана Авад ибн Ауф заявил, что в течение двух лет страной будет управлять военный совет, а также ввел режим чрезвычайного положения. Однако ибн Ауф продержался на своем посту менее двух суток и объявил о своей отставке.