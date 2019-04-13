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Женщина лишилась украшений после вечеринки в Кузбассе

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Женщина лишилась украшений после вечеринки в Кузбассе

Кемерово, 13 апреля. Жительница города Новокузнецк Кемеровской области лишилась ювелирных украшений на сумму 42 тысячи рублей. Правоохранительные органы задержали подозреваемого.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области, 42-летняя женщина организовала вечеринку. После праздника в ее квартире остался малознакомый мужчина.

Утром хозяйка обнаружила, что вместе с гостем пропали и украшения. Полиция задержала 29-летнего подозреваемого, который был ранее судим за кражи.

Мужчина сдал в городской ломбард похищенные украшения, а полученные средства потратил на отдых. Ему грозит пять лет лишения свободы, пишет «Газета Кемерова».

Автор: Ирина Селезнева
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