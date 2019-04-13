Команда Зеленского ответила на слоган Порошенко флешмобом

Киев, 13 апреля. Сторонники кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского запустили флешмоб под названием «Шотутдумать?». Акция является ответом на слоган, который ранее предложил использовать своим сторонникам действующий президент Украины и соперник Зеленского во втором туре выборов Петр Порошенко.

На рекламных плакатах, предлагающих голосовать за действующего президента Украины, написано «Думай». В субботу актер студии Владимира Зеленского «Квартал-95» Евгений Кошевой опубликовал в Facebook видео, в котором, в частности, возмущается состоянием украинских дорог.

«Что тут думать-то?!» — задается вопросом шоумен.

«Я предлагаю всем снимать такие видео, с таким же текстом, с таким же подтекстом, с таким же смыслом и можно даже с таким же голосом. Проблемы можете выбирать сами — это могут быть ямы, мусор, какое-то строительство, что угодно», — говорит Кошевой.

Он предложил своим подписчикам, членам команды Владимира Зеленского и всем неравнодушным украинцам публиковать в социальных сетях подобные видеоролики с хэштегом #шотутдумать.

Второй тур выборов президента Украины состоится в воскресенье, 21 апреля. Ранее глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион отметил, что в случае победы на выборах Владимира Зеленского православные Украины и России могут надеяться на восстановление межконфессионального согласия, напоминает канал «360».