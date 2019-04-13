МИД РФ пообещал реагировать на усиление активности НАТО в Черном море

Москва, 13 апреля. Россия однозначно негативно относится к усилению активности НАТО в Черноморском регионе. Избыточное присутствие сил Альянса в Черном море подрывает региональную стабильность, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Активность в Черноморском регионе не добавляет безопасности, она только подрывает региональную стабильность», — заявил Грушко.

По словам замминистра иностранных дел РФ, Россия примет все необходимые меры для нейтрализации угроз, связанных с избыточной активностью НАТО в регионе, и пообещал реагировать на усиление активности НАТО в Черном море. Грушко подчеркнул, что Москва следит за тем, как будет развиваться планирование в Альянсе по усилению присутствия в этом регионе. Замглавы МИД РФ выразил уверенность, что стабильность в Черноморском регионе должна достигаться только за счет сотрудничества причерноморских стран.

В Черном море завершились учения НАТО под командованием Румынии. В маневрах принимали участие 14 кораблей Турции, Нидерландов, Канады и Болгарии. Ранее моряки Североатлантического альянса отработали отдельные элементы на учениях в Черном море совместно с Украиной и Грузией.

В ответ на учения Альянса Черноморский флот России также провел учения в Черном море. Российские морские пехотинцы отработали погрузку бронетранспортеров и личного состава на большой десантный корабль «Азов», а также выход машин на плав для высадки десанта на незнакомый участок побережья. Группа кораблей флота была усилена большим ракетным катером «Шуя», малым ракетным катером «Р-60» и малым противолодочным кораблем «Суздалец». В отряд также вошел противодиверсионный катер «Кинель».