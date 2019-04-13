В ОНК отреагировали на задержание правозащитника Пятницкого

Москва, 13 апреля. Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин отреагировал на задержание члена комиссии Павла Пятницкого. Члена ОНК задержали за стрельбу в воздух из травматического пистолета.

Горшенин сообщил, что полномочия Пятницкого как члена комиссии пока не приостановлены. Это связано с тем, что решение о приостановке полномочий может принять только Общественная палата.

«Пятницкий задержан в состоянии алкогольного опьянения — стрелял из травматического пистолета в воздух на Бульварном кольце…» — сказал Горшенин.

По его словам, правоохранители направили письмо в ОНК и ОП РФ. Только Общественная палата, уточнил глава московской Общественной наблюдательной комиссии, может принять решение о приостановке полномочий Пятницкого.

«ОНК Москвы обсудит инцидент с Пятницким на комиссии по этике и, возможно, даст какие-то рекомендации Общественной палате…» — добавил Горшенин.

Он назвал недопустимым то, что Пятницкий во время заполнения протокола задержания назвал своим местом работы ОНК Москвы. Также Горшенин напомнил, что ранее комиссия по этике уже рассматривала обращения, связанные с поведением Пятницкого.

Напомним, инцидент со стрельбой в центре Москвы произошел накануне вечером. В отношении Павла Пятницкого возбуждено уголовное дело.