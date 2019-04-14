Сирия новости 14 апреля 07.00: США и SDF ищут «спящие ячейки» ИГ, жители Идлиба выступили против ХТШ

Сирия, 14 апреля. ВС США и курдские силы ищут «спящие ячейки» ИГ1 в городах на востоке Сирии, капитана ССА взорвали в Аль-Бабе, жители Идлиба выступили против тюремщиков ХТШ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): заблокировали пропускной пункт на границе Идлиба.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: были уличены в жестоком обращении с заключенными, заблокировали пропускной пункт в Идлибе.

Международная коалиция: провела рейды в поисках боевиков ИГ на востоке Сирии.

Провинция Алеппо

Мощный взрыв прогремел в городе Аль-Баб, который контролируется протурецкими группировками боевиков ССА. Курдские источники в Twitter (@RojavaCudi) сообщают, что в результате взрыва получили ранения три человека, в том числе высокопоставленный офицер ССА. Приводятся фотографии поврежденного автомобиля. Как уточняют новостные источники в Twitter (@Step_Agency), в результате взрыва пострадал капитан «Первого корпуса» ССА по имени Хоссем Бакур. Среди пострадавших есть ребенок.

Провинция Хомс

Новая группа беженцев смогла вырваться из лагеря «Эр-Рукбан», который находится в американской зоне оккупации в провинции Хомс. Как сообщают новостные источники в Twitter (@SanaAjel), беженцам удалось сбежать от боевиков, удерживающих население в лагере, и выйти к гуманитарному коридору «Джлеб».

Провинция Дейр-эз-Зор

Несколько американских военных вертолетов совершили приземление в окрестностях города Аль-Бусейра на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщают курдские источники в Twitter (@RojavaCudi). Впоследствии стало известно, что американские военные вместе с курдскими силами провели рейды в ряде провинций на востоке Сирии.

Провинция Идлиб

Так называемого «министра юстиции» в созданном боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» «правительстве национального спасения» по имени Ибрагим Шашо обвинили в организации системы пыток и вымогательств в тюрьмах, где боевики держат похищенных людей и своих политических противников. Как утверждает Step News Agency, с обличениями в адрес Шашо выступил кто-то из сотрудников или студентов Университета Идлиба — на видеозаписи обличитель выступает в черной балаклаве, закрывающей лицо. Человек на видео обвиняет «министра» Шашо в том, что тот поддерживает деятельность «тюремного чиновника» по имени Абу Моаз. Среди преступлений Абу Моаза, обладающего полноправной властью в тюремной администрации — преследования и пытки женщин, пытки, в том числе удушением, притеснения и вымогательства у заключенных, а также убийство заключенного по имени Мирван аль-Амки. Указания он получает непосредственно от Шашо и других высокопоставленных лиц из «Тахрир аш-Шам» (коалиции террористических группировок, подконтрольной запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусре1»).

Мощный взрыв прогремел в городе Идлиб. Как сообщает источник в Twitter (@MMCSYR), импровизированное взрывное устройство сработало в ходе разминирования «силами безопасности» террористов «Тахрир аш-Шам». О жертвах и разрушениях в результате взрыва не сообщается.

Десятки транспортных средств, принадлежащих мирным жителям Идлиба, застряли на пропускном пункте «Атма» на севере провинции, который находится под контролем боевиков «Тахрир аш-Шам», и пропускном пункте «Дейр аль-Балут», который контролируют боевики «Свободной сирийской армии». Как сообщает Orient Net, более 80 автомобилей оказались заблокированными и не смогли вернуться в Идлиб, после распоряжения руководства «Тахрир аш-Шам» о закрытии дороги в районе Аль-Газави для личного автотранспорта. Отмечается, что ССА закрыла «Дейр аль-Балут» с целью оказать давление на террористов «Ан-Нусры», чтобы те открыли пункт «Атма» для проезда мирных жителей.

Провинция Ракка

Как сообщают курдские медиактивисты в Twitter (@RojavaCudi), силы международной коалиции вместе с проамериканскими «Демократическими силами Сирии» (SDF) провели рейд в Ракке в поисках «спящих ячеек» ИГИЛ1. Аналогичные рейды были проведены также в Манбидже, Хасаке и Аль-Бусейре, в общей сложности было схвачено 11 боевиков.

Провинция Хама

Боевики «Тахрир аш-Шам» взяли на себя ответственность за убийство военнослужащего правительственных сил неподалеку от городе Мурек на севере Хамы. Как сообщает источник в Twitter (@HamahNow), солдат САА на пропускном пункте Аль-Джауза был застрелен снайпером террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)