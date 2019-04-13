Глава Нацразведки и безопасности Судана ушел в отставку. События дня. ФАН-ТВ

«Мы очень внимательно отслеживаем эту ситуацию. Мы надеемся, что, во-первых, не будет какой-то эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам, и мы рассчитываем, что в самое ближайшее время ситуация вернется в конституционное русло», — Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

В Судане продолжаются крупные кадровые перестановки. На этот раз в отставку ушел глава Национальной службы разведки и безопасности Салах Гош, об этом сообщили в военном совете страны. Кто займет свободную ставку — пока неизвестно. Добавим, ранее свой пост покинул Авад ибн Ауф. Он возглавлял военный совет Судана не больше двух суток. Его место занял руководитель генштаба сухопутных войск страны Абдул Фаттах аль-Бурхан. Напомним, что 11 апреля президента Судана Омара аль-Башира взяли под стражу, после страной начал управлять военный совет. Предполагается, что во главе он будет пребывать два года — на время переходного периода.

Заседание Совета по внешней и оборонной политике

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется на возобновление диалога России и США. Об этом он заявил на 17-й ассамблее Совета по внешней и оборонной политике в Подмосковье. Глава ведомства отметил, что Вашингтон и Москва сотрудничают в тех сферах, которые отвечают интересам двух стран.

«Возобновился после долгих напоминаний диалог по борьбе с терроризмом. Между военными активно и результативно функционирует механизм деконфликтинга в Сирии. Поддерживаются контакты по Афганистану и Корейскому полуострову, а также осуществляется сотрудничество в космической сфере. Мы видим еще потенциал во взаимодействии с администрацией Дональда Трампа и по такой актуальной проблеме, как защита христиан и других религиозных меньшинств на Ближнем Востоке», — Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ

В ходе выступления Сергей Лавров заявил, что Москва готова к выстраиванию отношений с Евросоюзом. Коснулся глава российского МИД и конфликтных тем. Лавров напомнил о неудачном «блицкриге» США в Венесуэле. Однако власти Штатов продолжают попытки свергнуть легитимного президента республики Николаса Мадуро. Сергей Лавров объяснил причину такого поведения американцев. По словам министра, США готовы «топить» и «прижимать» другие страны в попытке сохранить собственную «возвышенную исключительность».