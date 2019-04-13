Эксперт оценил шансы ЦСКА на медали после поражения от «Оренбурга»

Москва, 13 апреля. Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал домашнее поражение ЦСКА от «Оренбурга» в матче 23-го тура чемпионате России. Игра, напомним, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

«Неправильно говорить, что ЦСКА проиграл только из-за судейства. Первые два мяча им забили со стандартов, потому пришлось играть вдесятером. А в меньшинстве против такой организованной команды, как «Оренбург», очень тяжело. Не совсем согласен с первой желтой карточной Фернандесу: на мой взгляд, это игровой момент. Вторую он получил по делу», — заявил специалист.

По мнению Непомнящего, ЦСКА, несмотря на поражение, сохранил неплохие шансы на место в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона.

«Нельзя умалять достоинств «Оренбурга». Это очень хорошая команда, которая умело воспользовалась своими моментами. Конечно, для ЦСКА борьба усложнилась, все-таки в двух из трех последних матчей команда неожиданно потеряла очки. За чемпионство, наверное, будет сложнее бороться, а шансы оказаться в тройке у команды хорошие», — отметил собеседник ФАН.

Напомним, защитник ЦСКА Марио Фернандес был удален с поля за вторую желтую карточку еще в первом тайме. В тот момент «Оренбург» вел в счете 2:1. Затем москвичи сравняли счет, однако после перерыва гол Джордже Деспотовича принес гостям победу.

После поражения ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице, а «Оренбург» поднялся на шестую строчку. Подопечные Владимира Федотова опережают по дополнительным показателям «Ростов», который имеет игру в запасе.