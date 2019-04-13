Анкара наносит информационный удар по Вашингтону российскими Су-35

Скандал, поднятый Вашингтоном вокруг покупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства, может получить продолжение. Турецкие СМИ всерьез обсуждают возможность нового контракта, который должен компенсировать для Анкары потерю перспектив совместного производства американского истребителя пятого поколения F-35 — заменить американскую «Молнию II» может российский Су-35.

Напомним, заключение контракта на поставку в Турцию российских С-400 вызвало крайне негативную реакцию Вашингтона: Госдепартамент неоднократно призывал Анкару отказаться от этой покупки, предлагал задуматься о приобретении американских ЗРК Patriot и предупреждал о «несовместимости» российских ракетных систем и новейших истребителей НАТО в рамках единой системы обороны. Это не подействовало — в ходе прошедшей на днях встречи президента РФ Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом турецкий лидер в очередной раз подтвердил, что контракт по С-400 расторжению не подлежит. Пока что, несмотря на грозные заявления госсекретаря Майка Помпео, США продолжают оговоренные поставки F-35 — на данный момент американский концерн Lockheed Martin передал в ВВС Турции четыре самолета. Тем не менее, американцы оставляют за собой право выполнить свою угрозу и отказать Турции в дальнейших поставках F-35 — ведь приобретение С-400 является нарушением базовых принципов Североатлантического альянса.

И надо же такому случиться: на следующий день после встречи Путина и Эрдогана F-35A Воздушных сил самообороны Японии во время тренировочного полета потерпел крушение над водами Тихого океана. Обломки разбившегося самолета ищут едва ли не тщательнее, чем пилота — в США уверены, что «Россия и Китай отдали бы все на свете, чтобы добраться до обломков истребителя». Причины крушения пока не ясны — возможна как техническая неисправность, так и ошибка или потеря сознания пилотом истребителя. Следует отметить, что в 2018 году в Японию были поставлены несколько «не вполне исправных» истребителя F-35 — серьезные неполадки в электронных системах были обнаружены только по прибытию на военную базу «Мисава» (именно с нее вылетела разбившаяся 9 апреля японская «Молния II»). Обнаружение неполадок в 2018 году стало поводом для Конгресса США сделать предупреждение Пентагону: военных попросили воздержаться от заключения контрактов на поставку крупных партий F-35 для американских ВВС, морской пехоты и флота.

Такие обстоятельства делают более реалистичными предположения о возможной покупке Турцией российских Су-35. Да, Су-35 являются истребителями поколения 4++ и не снабжены технологией «стелс» — однако и надежность поставленного в 2014 году на вооружение российского истребителя куда выше. Кроме того, и это немаловажный фактор, Су-35 стоит почти втрое дешевле, чем самый дешевый F-35 (если брать цену при массовом производстве, которая станет актуальной лишь в течение нынешнего года).

Слухи о возможности приобретения Анкарой российских Су-35 носят характер информационной кампании, целью которой является Вашингтон, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев. Пока что, подчеркнул он, еще никто никому не предлагал и никто не запрашивал предложений на поставку российских истребителей в Турцию.

«Я услышал об этом от турецких журналистов. Ситуация, на самом деле, не такая, как ее пытаются представить. За чистую монету эти слухи принимать не надо. Раскрутка этих новостей может быть актом информационной войны между Турцией и США, — предположил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей. США пригрозили прекратить производство, а руководство Турции — это не просто СМИ — выделило денег на информационную кампанию для нейтрализации, прежде всего, общественного мнения в Турции и для воздействия на элитарные, управленческие группы в США. Именно так пока к этой информации и надо относиться. Никаких еще договоренностей — и даже разговоров не было».

Для того, чтобы появилась возможность обсуждать подобные договора, отметил собеседник ФАН, следует сначала обеспечить надежную реализацию уже действующих соглашений.

«Может ли быть нечто подобное? Теоретически такой вариант можно рассмотреть. Но! Во-первых, сначала надо исполнить контракты, которые уже намечены — и не только по С-400 — надо выполнить контракты по «Турецкому потоку». Когда он начнет действовать — тогда и можно будет переходить к другим контрактам. Слишком торопиться, действовать на опережение, заключать новые контракты прежде, чем исполнены старые — это было бы проявлением недальновидности со стороны России, как экономической, так и политической», — отметил Перенджиев.

В целом приобретение Турцией российской военной техники можно приветствовать — России не помешают новые военные контракты — все, что бьет по военно-технической монополии США, навязанной странам Североатлантического альянса.

«НАТО — это коммерческий проект США, обеспечивающий монополию американскому военно-промышленному комплексу на поставку оружия. Турция же приобретает российское вооружение, чтобы обеспечить собственную безопасность», — отметил эксперт.

Су-35 и F-35 вполне сравнимы по характеристикам, и такой контракт мог бы закрыть потребность Турции в новейших многоцелевых истребителях, считает военный эксперт и обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Однако на данный момент речи о таких договоренностях не идет — Турция крупно вложилась в программу производства F-35 и Соединенные Штаты обязаны поставить ей положенное число боевых машин.

«У F-35 есть разные варианты — для морской пехоты, с коротким взлетом и посадкой, для ВВС. А Су-35 — он один, это многофункциональный истребитель, способный работать и по воздуху, и по земле, по морской поверхности. В скорости и маневренности F-35 и вовсе уступает нашему «Сухому». Крейсерская скорость у них примерно одинаковая, набор вооружения примерно одинаковый. Бортовое радиоэлектронное оборудование у них разное — но это более подробно разбираться. В любом случае, качества самолета проверяются во время воздушного боя. Так что F-35 ничем не лучше нашего «Сухого», хотя и считается самолетом пятого поколения. Тем более что у F-35 сейчас масса недоделок, он даже серьезные испытания не прошел, американцы поторопились его сбагрить в войска, хотели заработать на нем, не проведя достаточно количество необходимых испытаний, — отметил военный эксперт. — Так что, думаю, если турки захотят покупать Су-35, я думаю, это будет хороший выбор».

«Надо посмотреть, как будет развиваться ситуация. Дело в том, что турки вложились в создание этого самолета (общая сумма разработки F-35 составила порядка 55 млрд долларов. — Прим. ФАН). Американцы создали партнерскую программу, и турки тоже вложили деньги, так что американцы обязаны поставить им эти самолеты или вернуть деньги (и неустойки. — Прим. ФАН). Посмотрим, как это будет развиваться дальше», — резюмировал Литовкин.

Военный эксперт отметил, что заявления Вашингтона о «несовместимости» американских F-35 и российских ЗРК С-400 на самом деле откровенная ложь — существуют страны НАТО, где пользуются старым и новым советским и российским оружием, и ничуть не испытывают неудобств в ходе совместных учений и операций Альянса.