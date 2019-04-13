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Автомобиль влетел в зрителей во время гонки в Швеции

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Автомобиль влетел в зрителей во время гонки в Швеции

Стокгольм, 13 апреля. Серьезная авария произошла во время проведения гоночных соревнований в шведском городе Римбу. Автомобиль на большой скорости вылетел с трассы и врезался в зрителей.

По меньшей мере трое человек получили серьезные травмы, одного из, уточняет шведская газета Aftonbladet, в больницу отправили на вертолете. Всего пострадали пять человек.    

«Два человека получили травмы средней тяжести, еще трое — более серьезные», — заявили в полиции Стокгольма.

Водитель гоночного автомобиля не пострадал. Летом прошлого года схожий инцидент произошел в Удмуртии — там во время гонок с трассы вылетел внедорожник: пострадал один человек.

Автор: Федор Веснин
Источник: Aftonbladet
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