Посмеявшемуся над КТО в Тюмени Навальному посоветовали «считать уточек»

Москва, 13 апреля. Блогер Алексей Навальный раскритиковал операцию по ликвидации террористов в Тюмени. Заявление блогера немало возмутило пользователей соцсетей, в том числе известных россиян. Навальному поспешили напомнить о терактах в метро Москвы и Санкт-Петербурга.

«Отлично Путин победил терроризм. Тюмень — это как-то далековато от Сирии и Чечни», — написал Навальный в Twitter.

Отлично Путин победил терроризм. Тюмень - это как-то далековато от Сирии и Чечни. https://t.co/6yI5V8UeDw — Alexey Navalny (@navalny) 12 апреля 2019 г.

Обескураживающее заявление Навального вызвало немалое удивление, а скорее шок у россиян. Публицист Михаил Шахназаров не смог остаться в стороне и прокомментировал пост Навального в Twitter.

«Там бой идет, а этому дегенерату все весело», — написал Шахназаров.

Комментаторы в социальной сети напомнили, что исламистское подполье действует и в других регионах России. Россиян шокировало, что блогер так быстро забыл теракты в метро, которые не удалось предотвратить. Столь хладнокровное отношение Навального к гибели людей в результате терактов пользователи сочли как минимум постыдным.

«Быстро забыл взрывы в метро», — удивился пользователь.

«А что, надо давать им совершать теракты? Нет, спасибо», — отметил комментатор.

«Президент «прекрасной России будущего» даже не в курсе, что Тюмень — один из основных городов исламистского подполья в России. И началось это вовсе не при Путине», — прокомментировал пользователь.

«Стыдно за такую «оппозицию», — пишут комментаторы.

«Ох, Лешка! Лучше про уточек пиши!!! Ну или посчитал бы хоть…» — посоветовали пользователи.

«Победи для начала свое пустомельство…» — пишут в социальной сети.

Другие же сравнили неуместную критику Навального с «заячьей истерикой» из анекдота про волков. Политолог и публицист Армен Гаспарян также обратил внимание, что такая подача спецоперации в Тюмени характерна для либеральных СМИ. Так, Гаспарян отметил, что «Эхо Москвы» предпочло заменить слово «ликвидация» на «убийство». Кроме того, официальное заявление Следственного комитета не убедило либеральных представителей, они предпочли написать, что террористы были «предполагаемыми». Найденное оружие и самодельные взрывные устройства оказались для «Эха Москвы» недостаточным доказательством причастности боевиков к террористическим группировкам.

Журналист ВГТРК Андрей Медведев у себя в Telegram-канале объяснил, в чем заключается разница между «ликвидировать» и «убить». Медведев считает, что убить можно человека, животное, но террориста, который поставил себя вне закона, можно только ликвидировать, уничтожить или вычистить.

«Потому что тот, кто пришел в наши города, чтобы взрывать мирных людей, убивать (вот тут уместно именно это слово) их, нести смерть, расстреливать и сеять горе — он уже перестал быть человеком», — добавил журналист.

Напомним, в ночь на субботу силовики ликвидировали боевиков «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в Тюмени. В ходе операции по задержанию террористов силовики предложили им сдать оружие, на что боевики открыли огонь. В результате перестрелки террористы были уничтожены. В доме, где находились террористы, силовики обнаружили два автомата Калашникова, два самодельных взрывных устройства, а также элементы взрывных устройств, религиозную литературу и электронные носители информации.

1 Организация запрещена на территории РФ.