Российские туристы получили серьезные травмы в парке аттракционов на Кипре

Лимассол, 13 апреля. Двое российских туристов пострадали в результате столкновения карусели с металлической опорой в парке аттракционов на Кипре. Пострадавшие — женщина и ребенок семи лет — доставлены в больницу Лимассола.

Известно, что жизни россиян ничто не угрожает, хотя они получили серьезные травмы: у женщины черепно-мозговая травма и перелом руки, мальчик получил открытый перелом ступни.

По информации кипрского канала Alpha, во время катания на каруселях сиденье, на котором сидели россияне, ударилось о металлическое ограждение. Причиной инцидента, по всей видимости, стал человеческий фактор — оператор аттракциона мог неправильно остановить карусель.

Владелец парка аттракционов заверил, что все карусели имеют лицензию, их совсем недавно осматривали специалисты из ФРГ. Парк аттракционов, в котором произошел несчастный случай, работает уже 20 лет, он является одним из крупнейших на острове.

Лечение пострадавших россиян будет оплачено компанией, владеющей парком, сообщают кипрские СМИ.