Силуанов сообщил о переговорах ГАЗ с США о снятии санкций

Москва, 13 апреля. Группа ГАЗ ведет переговоры с властями США о снятии санкций, решение пока не принято, об этом рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+. Я знаю, что они рассматриваются, но пока решения не принято», — рассказал глава российского Минфина.

Силуанов отметил, что на пяти заводах группы ГАЗ работают более 40 тысяч человек. Вопрос стоит не только о снятии санкций, но и о локализации продукции, которую группа ГАЗ получает по импорту.

«Продление лицензии на работу с ГАЗом происходит, но насколько долго это будет продолжаться, никто не знает. Поэтому, безусловно, вопрос локализации стоит на повестке дня работы ГАЗа», — заявил Силуанов.

Напомним, США в прошлом году внесли в санкционный список EN+ и Олега Дерипаску. Для того, чтобы обойти санкции, Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95%, а также покинул совет директоров компании. Минфин США был вынужден снять санкции с En+ и контролируемые ею «Русал» и «Евросибэнерго» после обходного маневра Дерипаски.

После снятия санкций Дерипаска подал иск к американскому Минфину. Бизнесмен назвал неприемлемыми введенные против него санкции США, так как они были приняты без справедливого разбирательства. По словам бизнесмена, для него введение санкций стало настоящим сюрпризом. Дерипаска выразил надежду, что рано или поздно люди, утвердившие санкции, осознают свою ошибку.