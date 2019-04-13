Украина получила от Германии грамоту Петра I

Киев, 13 апреля. Германия передала Украине грамоту российского императора Петра I, датированную 1708 годом. Последние 70 лет исторический документ находился в библиотеке Тюбингенского университета, сообщил глава Минкультуры Украины Евгений Нищук.

В годы Великой отечественной войны артефакт считался утерянным, размер пергамента — 80 на 58 сантиметров, грамота обрамлена серебряно-позолоченной оправой.

«Из Германии в Украину прибыла уникальная культурная ценность — исторический документ — грамота Петра I… Артефакт датирован 1708 годом», — написал Нищук в Facebook.

Грамоту доставили в Национальный заповедник «София Киевская», в ближайшее время ее смогут увидеть все желающие. Отметим, в тексте грамоты подтверждается то, что киевский митрополит находится под властью митрополита московского, а также выражается запрет на обращение к константинопольскому патриарху.

Напомним, в 2018 году РПЦ разорвала отношения с Константинополем из-за решения патриарха Варфоломея предоставить автокефалию украинской раскольнической церкви, чье создание в преддверии выборов главы Украины продвигал президент страны Петр Порошенко.