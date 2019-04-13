Главные новости 13 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 13 апреля.

Эксперты назвали четыре основных правила зарядки телефона, которые позволят мобильному устройству работать дольше. Названы четыре правила зарядки смартфона.

Видео с места взрыва кабеля у российского посольства в Киеве опубликовал портал «Информатор Киев». Опубликовано видео с места взрыва у посольства России в Киеве.

Очевидец рассказал, что во время ликвидации боевиков ИГ1 (запрещено в РФ) в Тюмени были слышны выстрелы, после чего возник пожар. Очевидец рассказал, как проходила КТО в Тюмени.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предвыборные обещания кандидата в президенты Украины Петра Порошенко. Пушков отреагировал на обещание Порошенко «установить мир» в Донбассе.

Следственные органы СК РФ по Тюменской области выясняют все обстоятельства по делу о террористах «Исламского государства»1, которые были ликвидированы прошедшей ночью, сообщили в пресс-службе ведомства. СК РФ рассказал о расследовании дела тюменских боевиков.

На трассе «Кавказ», в пяти километрах от города Хасавюрта столкнулись два автомобиля, сообщили в экстренных службах по Республике Дагестан. Три человека погибли и пять пострадали в ДТП на трассе «Кавказ» в Дагестане.

Пресс-служба Черноморского флота рассказала о действиях российских кораблей во время учений НАТО. Корабли Черноморского флота провели маневры в море во время учений НАТО.

СМИ сообщают об обысках и выемке документов в управлении МВД Петропавловска-Камчатского. СМИ сообщили об обысках в здании МВД Петропавловска-Камчатского.

Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил перенести начало проката фильма «Братство» на другую дату. Мединский предложил перенести премьеру фильма Лунгина.

В Киеве прошла встреча с прорицателем Денисом Малаховым, где он рассказал, чего ждать украинцам в ближайшем будущем. Колдун Малахов предсказал победителя украинских выборов.

1 Организация запрещена на территории РФ.