Полиция Лондона со стрельбой задержала протаранившего машину посла Украины

Лондон, 13 апреля. Неизвестный мужчина намеренно протаранил припаркованный автомобиль посла Украины возле здания дипмиссии в Лондоне. Полиция открыла огонь и арестовала мужчину.

Мужчина намеренно врезался в припаркованный у посольства автомобиль. Сотрудники дипмисии сообщили о происшествии в полицию. Когда на место прибыла полиция, мужчина вновь попытался таранить машину, тогда сотрудники органов правопорядка были вынуждены открыть огонь.

«Полиция была немедленно вызвана, а машина подозреваемого заблокирована. Несмотря на действия полиции, нападающий врезался в машину посла снова», — говорится в сообщении на сайте посольства Украины в Лондоне.

В дипмиссии отметили, что никто из сотрудников посольства не пострадал. В настоящий момент мужчина задержан и доставлен в полицейский участок. Скотленд-Ярд сообщил, что инцидент у посольства Украины в Лондоне не связан с терроризмом.

Ранее посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. По некоторым данным, некий злоумышленник открыл огонь в направлении здания украинского посольства