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Названа предварительная причина взрыва на заводе в Лисичанске

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Названа предварительная причина взрыва на заводе в Лисичанске

Киев, 13 апреля. Причиной взрыва на Лисичанском желатиновом заводе в Луганской области, по предварительным данным, стал выход из строя технологического оборудования, сообщил Telegram-канал Inside Donetsk.

«По предварительной информации, причиной взрыва стал выход из строя технологического оборудования», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу стало известно о взрыве в цехе производства костного клея на Лисичанском желатиновом заводе. В результате случившегося погибла сотрудница предприятия.

Украинская прокуратура связывает взрыв с нарушением правил безопасности. По факту взрыва на заводе возбуждено уголовное дело.

Автор: Данила Копп
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