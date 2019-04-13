Названа предварительная причина взрыва на заводе в Лисичанске

Киев, 13 апреля. Причиной взрыва на Лисичанском желатиновом заводе в Луганской области, по предварительным данным, стал выход из строя технологического оборудования, сообщил Telegram-канал Inside Donetsk.

«По предварительной информации, причиной взрыва стал выход из строя технологического оборудования», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу стало известно о взрыве в цехе производства костного клея на Лисичанском желатиновом заводе. В результате случившегося погибла сотрудница предприятия.

Украинская прокуратура связывает взрыв с нарушением правил безопасности. По факту взрыва на заводе возбуждено уголовное дело.