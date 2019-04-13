Силуанов пообещал, что падение цен на нефть не ударит по экономике РФ

Москва, 13 апреля. Граждане России почувствуют на себе эффект от снижения цен на нефть, если ОПЕК+ не продлит соглашение о сокращении добычи топлива, заявил первый вице-премьер РФ — министр финансов Антон Силуанов. В то же время он пообещал, что падение цен на нефть не ударит по российской экономике.

Если ОПЕК+ не продлит соглашение о сокращении добычи нефти, то существенных последствий для экономики не будет благодаря бюджетному правилу и накопленным резервам, отметил глава министерства финансов России.

«Конечно, это скажется на курсе, на инфляции — в меньшей степени, чем если бы не было бюджетного правила, но безусловно, мы это почувствуем на себе», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о возможном снижении цен на нефть, если ОПЕК+ не продлит соглашение о сокращении объемов добычи топлива.

Он подчеркнул, что российская экономика готова к этому, добавив, что у Москвы есть резервы.

Три года назад ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) подписали соглашение о сокращении объемов добычи нефти, чтобы стабилизировать цены на мировом рынке. В декабре прошлого года страны заключили соглашение, которое будет действовать до 1 июля текущего года. При этом глава российского министерства энергетики Александр Новак ранее заявил, что необходимости в дальнейшем продлении этого договора может и не быть. В свою очередь Силуанов отметил, что решения по данному вопросу еще не выработано, вопрос обсуждается.