Сирия новости 13 апреля 19.30: курды арестовали десятки гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо смертник ИГ напал на КПП «Ан-Нусры»

Сирия, 13 апреля. Курды арестовали десятки гражданских в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо смертник ИГ1 напал на КПП «Ан-Нусры», в Идлибе и Хаме продолжаются бои между САА и джихадистами. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Алеппо, Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: атаковало КПП «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Курды: арестовали несколько десятков молодых людей в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

Смертник «Исламского государства» атаковал контрольно-пропускной пункт «Тахрир аш-Шам» на западе провинции Алеппо, пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В результате нападения «Ан-Нусра» потеряла одного боевика раненным. После данного инцидента члены «Тахрир аш-Шам» совершили налеты на несколько мирных поселений в этой части региона.

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов в районе города Халез, передает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet).

Провинция Дейр-эз-Зор

На захваченной «Демократическими силами Сирии» (SDF) территории провинции Дейр-эз-Зор продолжаются массовые аресты мирного населения. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24), что курды арестовали десятки молодых людей на севере региона. Кроме того, под арест попали двое учителей.

Напомним, члены «демократических сил» арестовывают людей призывного возраста, чтобы в дальнейшем принудительно зачислить пленников в SDF.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб продолжаются столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами. По данным военного Twitter-канала (@HalabTodayTV), правительственные войска САР наносят удары по опорным пунктам джихадистов в окрестностях поселения Ат-Тамания. Одновременно с этим местный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@CombatChris1), что перестрелки между САА и боевиками зафиксированы недалеко от Сукейка.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса «Тахрир аш-Шам». Местный источник передает в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet) о перестрелках между правительственными войсками САР и радикалами в окрестностях населенного пункта Аль-Бувейда.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что целью ударов ВВС Израиля в Хаме была военная школа в Масьяфе, а также лагерь проправительственных иранских ополченцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)