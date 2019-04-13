Актеры Кемеровского театра для детей и молодежи прочитали текст «Тотального диктанта»

Кемерово, 13 апреля. Образовательная акция «Тотальный диктант», посвященная популяризации русского языка и проверке знаний, прошла в Кемерово.

Текст Павла Басинского на трех площадках в Кемерово зачитали сотрудники Кемеровского театра для детей и молодежи. В КемГУ фрагмент текста продиктовала главный режиссер Ирина Латынникова.

На площадке библиотеки для детей и юношества работала актриса Нина Степанова, пишет «Газета Кемерова». Акция впервые прошла в Новосибирске 15 лет назад, затем ее положительный опыт переняли другие российские регионы.

В 2019 году «Тотальный диктант» написали в 80 странх мира, в том числе в Сирии и Польше.