Участники спуска с горы в купальниках в Шерегеше установили рекорд

Кемерово, 13 апреля. На горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области состоялся массовый спуск райдеров в купальниках в рамках фестиваля GrelkaFest.

С горы Зеленая одновременно спустились более 1700 райдеров. Участники мероприятия были одеты в купальниках и в плавках. Главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко зафиксировал цифру — 1761 человек.

В 2018 году в спуске приняли участие 1525 райдеров. Фестиваль проходит в Шерегеше в седьмой раз, 13 апреля на курорте выберут мисс Шерегеш. В этот же день планируется провести индийский праздник красок Холи, а вечером выступит группа The Hatters, пишет «Газета Кемерова».

Ранее сообщалось, что в 80 странах мира и во всех регионах России состоялся «Тотальный диктант» — проверка орфографии и пунктуации русского языка среди участников акции. В Оренбургской области текст диктанта прочитал врио губернатора Денис Паслер.