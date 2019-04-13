СМИ сообщили о выходе военного конвоя США из сирийской Ракки

Дамаск, 13 апреля. Военный конвой Соединенных Штатов вышел из сирийского города Айн-Исса, расположенного в провинции Ракка, в направлении границы с Ираком, сообщило агентство AlmasdarNews.

По данным издания, военный конвой направился к иракской границе и разместиться на ближайшей базе.

Ранее сообщалось, что в провинции Ракка международная коалиция во главе с США вывела часть техники и личного состава из Айн-Исса. Отмечалось, что вертолет ВВС международной коалиции приземлился в районе Шухада административного центра региона.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США и их союзники проводят в республике операции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство»1 с 2014 года. В конце прошлого года Вашингтон заявил, что намерен вывести свои войска из САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.