Дамаск, 13 апреля. Около 100 человек приняли участие в акции «Тотальный диктант» в сирийском городе Латакия, об этом сообщила зампредседателя городской Ассоциации соотечественников «Дар» Светлана Рагеб.

«Тотальный диктант» в Латакии проводится уже во второй раз, организатором выступает Ассоциация соотечественников «Дар». Как отметила Рагеб, диктант в основном написали студенты, изучающие русский язык самостоятельно. К изучению языка студентов мотивирует желание работать в российских компаниях, отметила Рагеб.

«Текст диктанта был для них достаточно сложным, потому что он скорее рассчитан на студентов-филологов, а не для любителей», — рассказала Рагеб.

Отметим, что «Тотальный диктант» — это ежегодная акция, которая позволяет проверить свой уровень владения русским языком. Автором текстов для диктантов выступали Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. В этом году автором текста стал писатель и журналист Павел Басинский.

В этом году проверить свои знания по русскому языку смогли в 80 точках. Среди них Московский зоопарк, аэропорт «Домодедово» и станция метро «Деловой центр». В РГГУ текст прочел известный рэпер Noize MC, а в «Сколково» — Аркадий Дворкович. В Таллине же свои знание русского языка захотели проверить около 2 тысяч человек. Кроме того, эстонская столица получила статус мировой столицы ежегодной акции «Тотальный диктант».